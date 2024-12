Die Testarbeiten in Molln werden nun unterbrochen

Am Mittwoch, hat der Abbau der Testinfrastruktur begonnen, da die bisherige Auswertung der Tests keine ausreichenden Mengen an Rohöl und Erdgas für die kommerzielle Verwertung der Bohrung Welchau-1 ergeben hat, so der ADX Konzern in einer Aussendung. Die in der vergangenen Woche untersuchte Steinalm-Formation wurde zwischenzeitlich isoliert, um die neuen Tests im oberen Bereich des Bohrlochs durchführen zu können.