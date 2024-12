Tierschützer retten weitere 25 Hunde in Ungarn

Kaltschnäuziges Geschäft mit Hunden

Insgesamt befanden sich 35 Hunde am Grundstück – überwiegend Pudel und einige andere Rassen. Der körperliche Zustand dieser Tiere ist zwar nicht so verheerend wie jener der bereits beschlagnahmten Vierbeiner von anderen Höfen, die erforderlichen tierschutzrelevanten Haltungsbedingungen wurden jedoch auch in Pápoc weit unterschritten.