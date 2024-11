„Sie hat den Tod vieler Tiere zu verantworten!“

In die Steiermark geflüchtet?

Tierschützer Kapin vermutet, dass sich die Frau im Raum Graz versteckt halte. Aufgrund ihrer Flucht wurde ein internationaler Haftbefehl gegen sie erlassen. Ungarische, österreichische, belgische und slowenische Tierschützer würden sich ebenfalls an der Suche beteiligen, hieß es bei TV2. Laut Kapin sei die Hilfsbereitschaft seitens der Bevölkerung groß, nicht zuletzt, was die Unterbringung der geretteten Tiere anbelange.