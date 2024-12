Peiniger kommt frei, Opfer muss nun vor Gericht

Am Mittwoch ging am Landesgericht Feldkirch eine Verhandlung voller Widersprüche und Lügen über die Bühne. So behauptete etwa der Angeklagte, mit dem Opfer nach wie vor in einer aufrechten Lebensgemeinschaft zu sein. Und das, obwohl dieses seit einem halben Jahr im Frauenhaus lebt. „Wir haben seither einmal miteinander gekocht und sind viermal essen gegangen“, untermauert der Gewalttäter seine Behauptung. Dass dem nicht so ist, stellt später das in Abwesenheit des Beschuldigten einvernommene Opfer klar.