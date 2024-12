Zwei Sprachen sind für jedes Kind ein Klacks

Kindergarten wäre der Schlüssel

Und was sagt die Sprachwissenschaft zum Thema Deutsch vor der Schule? „Grundsätzlich ist die Verwendung der Erstsprache zu Hause in der Familie eine sinnvolle Sache. Man erwirbt dadurch auch soziale Fähigkeiten, die über Vokabeln hinausgehen. Und jedes Kind ist absolut imstande, zwei Sprachen von früh an solide und gut zu lernen. Mehrsprachigkeit ist kein Problem, sondern eine extrem wichtige Ressource“, meint Marie-Luise Pitzl-Hagin, Leiterin des Sprachenzentrums an der Johannes Kepler Universität Linz.