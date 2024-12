Ein Viertel der Erstklässler hat Deutschdefizite

Die Sprachprobleme in den Klassenzimmern nahmen in den vergangenen Jahren zu, heuer hat fast ein Viertel der Taferlklassler etwa in Oberösterreich mangelnde Kenntnisse der Unterrichtssprache – nur in Wien sind es noch mehr. Bemerkenswert: Mehr als ein Drittel der Kinder mit Sprachproblemen sind Österreicher.