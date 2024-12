Zigarette im Bett wird regelmäßig zur Todesfalle

In einem völlig verrauchten Einfamilienhaus fanden Feuerwehrleute Dienstagfrüh in Lichtenberg bei Linz die Leiche eines 79-Jährigen. Nun ist klar, was den tödlichen Brand ausgelöst hatte: Eine Zigarette dürfte das Bett im Schlafzimmer entzündet haben und der Pensionist offenbar im dichten Rauch erstickt sein. Zuvor war man noch von einem Kaminbrand ausgegangen.