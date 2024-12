Blau-Weiß-Coach: „Geh´in Kirche und bete für LASK“

Für das meiste Schmunzeln und Gelächter sorgte aber Blau-Weiß-Erfolgstrainer Gerald Scheiblehner, in dem der Mann mit LASK-Vergangenheit vor dem Mikro die Frage nach seinem Tun am Heiligen Abend wortwörtlich so beantwortet hat: „Ich werde zuhause für meine Familie kochen. Später werde ich auch in die Kirche gehen und für den LASK beten, damit der eine bessere Saison spielt – und dann hoffen wir, dass alles in Erfüllung geht.“