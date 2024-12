Seit fünf Jahren werden die Österreicher ärmer

Die Statistik Austria hat am Mittwoch ein düsteres Bild von der heimischen Wirtschaft gezeichnet und liegt damit noch unter der BIP-Schnellschätzung des Wifo. „In den letzten fünf Jahren ist der Wohlstand deutlich zurückgegangen“, so das Fazit von Statistik-Chef Tobias Thomas. Österreich stecke weiter in einer Rezession fest.