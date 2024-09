Die fünf größten Baustellen bei der Teuerung

Gastronomie

Doch nicht nur im Supermarkt, auch in der Gastronomie müssen die Österreicher tiefer in die Tasche greifen. Ob für das Krügerl Bier, den Cappuccino oder das Schnitzel: Ausgehen ist für viele mittlerweile ein Luxus. Derzeit heizen die Gastronomie und der Tourismus die Preissteigerung sogar besonders stark an. Zuletzt war die Teuerungsrate doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation. Eine Erleichterung für die Gastro-Betriebe wäre eine Entlastung des Faktors Arbeit. Denn Löhne machen einen großen Teil der Kosten in den Wirtshäusern, Cafés und Hotels aus.