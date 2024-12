„Albtraum wurde wahr“: DSV-Läufer schwer verletzt

„Aufgeben ist keine Option“

2023 hatte Holzmann mit Platz fünf bei der WM überrascht. Die laufende Saison begann jedoch nicht nach Wunsch. Weder in Levi noch in Gurgl schaffte es der Deutsche in die Punkteränge. Nun gab’s den Verletzungsschock. „Gerade bin ich angeknackst, aber scheiße verdammt. Aufgeben ist keine Option“, versicherte Holzmann.