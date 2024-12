Isabel braucht einen neuen Motor für den Rollstuhl

Schwere epileptische Anfälle

Seit ihrer Geburt leidet die Mühlviertlerin an einer Mehrfachbehinderung. Isabel kann nicht sprechen, nur hell und dunkel unterscheiden, und sie hört auch wenig. Meist sitzt sie in einem Rollstuhl und ist rundum auf Pflege und Unterstützung angewiesen. In unregelmäßigen Abständen wird sie leider als Folge einer Zerebralparese von schweren epileptischen Anfällen gequält.