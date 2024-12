„Sanfter Betrüger“ verursachte 100.000 Schaden

„Sanfter Betrüger“ verursachte hunderte tausend Euro Schaden

Im Zuge der Einvernahme konnte die wahre Identität geklärt werden. Der Mann gab an, dass er ein „sanfter Betrüger“ sei und bis zu seiner Festnahme mit diversen Betrügereien in Deutschland und Österreich seinen Lebensunterhalt finanziert hatte. „Nach Rücksprache und Überprüfung seiner Aliasdaten konnte ermittelt werden, dass der 55-Jährige wegen rund 200 ähnlichen Delikten in Deutschland aktuell gesucht wird. Die derzeit in Österreich bekannte Schadenssumme beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Schadenssumme in Deutschland dürfte ein Vielfaches betragen.“ Weiter Ermittlungen werden geführt, der 55-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.