Rekord: 170.000 Zigaretten von Zöllnern entdeckt

Jubel herrscht bei den Zöllnern am Flughafen Wien-Schwechat. Bei einem Rekordfund im Herbst wurden 170.000 Zigaretten, rund 50 Kilogramm Shisha-Tabak sowie 6.276 Potenzpillen sichergestellt. Aufmerksam auf die Schmuggler wurden die Zöllner bereits im Vorfeld – aufgrund von exakten Risikoanalysen beim Flug aus Kairo. Die Fahnder hielten daher zunächst einen 61-jährigen Italiener zur Kontrolle an. Er war mit vier Koffern unterwegs, die im sogenannten Grünkanal per Röntgengerät kontrolliert wurden. In den Koffern befanden sich ausschließlich Zigaretten und Wasserpfeifentabak.