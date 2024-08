Lebensgefahr! Zöllner stoppten 163.000 Produkte

Plus von fast 50 Prozent bei Meldungen

Allein die Meldungen an die entscheidende Behörde stiegen von 247 im Jahr 2022 auf satte 366 im Vorjahr. Das bedeutet immerhin ein deutliches Plus von fast 50 Prozent. Grund für den Anstieg sind, laut dem zuständigen Finanzministerium, „verstärkte und sehr gezielte Kontrollen“ und die Schwemme an mangelhafter Fake-Ware aus berüchtigten Billigländern in Asien, Afrika oder Mittel- beziehungsweise Südamerika.