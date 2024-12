Georgischer Albtraum

Georgien ist das Musterbeispiel für Putins langfristige Strategie, um Russland herum ein kremltreues Vorfeld zu schaffen. In der Ukraine ist es Krieg, in Belarus Lukaschenko, in Georgien Bidsina Iwanischwili. Dieser „Pate“ von Georgien und dubiose Oligarch war 2003 mit einem Milliardenvermögen aus Russland in seine Heimat zurückgekehrt. 2013 kippte er Präsident Saakaschwili aus dem Amt, der Georgien in die NATO führen wollte. Nächstes Ziel war, den Kurs Georgiens an die EU zu vereiteln. Bei der jüngsten Parlamentswahl, die weder frei noch fair war, hat seine Partei „Georgischer Traum“ die Mehrheit erhalten. Daraufhin wurden die Beitrittsverhandlungen zur EU beendet.