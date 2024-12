Nur 2600 Tickets weg – das sorgt für Unmut

„Es geht um die Europameisterschaft!“

Dabei gab’s in Favoriten bereits tolle Frauen-Kulissen mit zwei Rekorden: So kamen zuletzt bei St. Pöltens Champions-League-Duell gegen Titelverteidiger Barça 8332 Fans – Bestmarke auf heimischer Klubebene! Und im Vorjahr sorgten die ÖFB-Girls in der Nations League gegen Frankreich mit 10.051 für einen lange nicht möglich gehaltenen Topwert.