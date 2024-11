ÖFB-Damen kassieren Rückschlag im EM-Kampf

Für Österreichs Frauen-Nationalteam hat es auf dem Weg zur dritten Teilnahme an einer EM in Folge einen Dämpfer gegeben. Die ÖFB-Auswahl verlor am Freitagabend das Hinspiel der entscheidenden 2. Play-off-Runde in Gdansk gegen Polen nach schwacher Vorstellung mit 0:1.