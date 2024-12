Mit Psychotricks auf Europas große Bühne

„Wir bewegen uns ständig am Limit“

Würde Österreich das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz lösen, zum dritten Mal in Folge auf Europas großer Bühne sein, wäre das für Fuhrmann keine Selbstverständlichkeit. „Der Frauenfußball entwickelt sich rasant weiter. Wir bewegen uns ständig am Limit. Man darf nicht vergessen, dass wir noch immer eine geringe Breite haben.“ Klar wolle man den Anschluss halten. „Wir sind in einem Zwischenbereich: Einerseits geht’s um den Blick in Richtung Spitze – andererseits gibt’s Länder, die hinter uns lauern.“