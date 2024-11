„Ist sehr ärgerlich!“ ÖFB-Team bangt um Endrunde

Zinsberger: „Reißen das rum“

„Das ist sehr ärgerlich“, betonte Dunst. Verloren ist aber noch nichts. Hoffnung macht eben auch die Erinnerung an die beiden 3:1-Erfolge gegen Polen am 9. April in Gdynia und 12. Juli in Altach. „Ich bin der Überzeugung, dass wir die Qualität haben, am Dienstag als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben es auch in der EM-Quali schon bewiesen. Wir müssen es aber definitiv besser machen und unsere Leistung auf den Platz bringen“, meinte Fuhrmann. Ihr Team traut sich die Wende auch zu. „Es ist jetzt wichtig, den Kopf wieder freizubekommen und am Dienstag reißen wir das rum“, gab Zinsberger zu Protokoll.