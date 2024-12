Lenker (19) rast über Wiener Gürtel – ist Auto los

Schein zum zweiten Mal los

Der junge Mann wurde am Sonntag statt der erlaubten 50 km/h mit 117 km/h von Polizisten der Polizeiinspektion Westbahnhof im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus „geblitzt“. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt. Des Weiteren nahmen die Polizisten dem 19-Jährigen erneut den Führerschein ab und zeigten ihn an.