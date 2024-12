Therapiepferd „Nanine“ braucht nun selber Hilfe

Allerdings: Seit 3. Oktober ist die Welt von „Nadine“ und Birgit nicht mehr so rosig, wie davor. „Ich hab sie in der Früh verletzt in ihrer Box liegend gefunden, sie konnte nicht mehr aufsteigen. In der Tierklinik stellte sich dann heraus, dass ihr linker Vorderfuß drei Brüche hatte. Wie das passieren konnte, ist unklar. Vielleicht wurde sie erschreckt und ist ausgerutscht. Wenn sie mit ihren 525 Kilo hinfällt, kann leicht etwas passieren“, so Pfaffhuber.