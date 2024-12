Sabine Payer gewinnt, auch Benjamin Karl stark

Sabine Payer hat am Sonntag ihren achten Einzelsieg im Snowboard-Weltcup gefeiert. Die als Vierte der Qualifikation gestartete Kärntnerin setzte sich in Mylin (China) im Parallel-Slalom im Finale mit 0,17 Sekunden Vorsprung auf die Japanerin Tsubaki Miki durch. Claudia Riegler belegte als zweitbeste Österreicherin Platz fünf. Im Männer-Bewerb landete Benjamin Karl an der zweiten Stelle, auf Sieger Maurizio Bormolini aus Italien fehlten nur fünf Hundertstel.