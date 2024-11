Parallel-Snowboarder verpassen die Podestplätze

Österreichs Parallel-Snowboarder haben zum Weltcup-Auftakt in China den Sprung aufs Podest verpasst. Beim Parallel-Riesentorlauf am Samstag in Mylin Valley in der Inneren Mongolei schieden die besten ÖSV-Starter bei den Frauen und Männern jeweils im Viertelfinale aus.