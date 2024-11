Auch zweiter Ruka-Bewerb ohne ÖSV-Podestplatz

Die österreichischen Kombinierer haben auch im zweiten Weltcupbewerb der Saison das Podest verfehlt. Thomas Rettenegger war am Samstag in Ruka bei einem deutschen Dreifachsieg als Fünfter der beste ÖSV-Mann. Johannes Lamparter kam nach verpatztem Sprung mit hoher Sturzgefahr nicht in die Top-40. Im ersten Bewerb war der Ex-Weltmeister Fünfter geworden. Freitag-Sieger Jarl Magnus Riiber (NOR) verpasste seinen 100. Weltcup-Podestplatz als Vierter knapp.