Riiber nicht zu stoppen! Lamparter wird Fünfter

Das Springen am Freitagvormittag war dem Wind zum Opfer gefallen, daher wurde für den ersten Saisonbewerb der zweite PCR-Sprung vom Donnerstag herangezogen. In diesem war Riiber der Stärkste und ging daher als Führender in die 7,5 km Langlauf-Strecke. Nach etwa der Hälfte der Strecke schloss Lamparter, der mit einer Hypothek von 17 Sekunden gestartet war, zu dem Norweger auf. Folgend leistete der Tiroler viel Führungsarbeit, im Finish ging ihm aber die Kraft aus.