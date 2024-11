Rosenkranz will weiter zum Akademikerball gehen

IKG will „keine Kompromisse“ eingehen

Rosenkranz‘ Engagement in der Libertas ist auch ein Grund dafür, dass Muzicant diesen weiterhin als Vorsitzenden der Organe des Nationalfonds, des Friedhofsfonds und des Komitees des Wiesenthal-Preises ablehnt, wie er in einem Offenen Brief ausführte. Die Libertas sei eine der ersten Burschenschaften gewesen, die einen „Arierparagrafen“ eingeführt habe und habe später – wie zahlreiche andere österreichische Burschenschaften – im Gegensatz zu den deutschen Burschenschaften den Weg der Entnazifizierung verweigert. Einmal mehr kritisierte Muzicant auch, dass Rosenkranz in einem Libertas-Sammelband Nazis als „Leistungsträger“ bezeichnet habe. „Wir haben beschlossen, ein neues, ein anderes Österreich mit aufzubauen, das sich klar, unmissverständlich und nicht mit Scheinbekenntnissen vom Nationalsozialistischen Gedankengut abhebt“, so der IKG-Präsident. „Daher kann es für uns in dieser Frage keine Kompromisse geben.“