Gewalt am Fußballplatz muss reduziert werden!

Die Vorfälle von Gewalt am Fußballplatz sind in letzter Zeit enorm angestiegen! Egal ob Fan-Ausschreitungen, prügelnde Eltern oder Gewalt gegen den Schiedsrichter. Im „fan.at“-Fußballtalk diskutierten WFV-Vizepräsident Peter Trutzla, Michael Sonvilla (Red Star) und Georg Richter (1. Klassen-Ligaobmann) mit Marco Cornelius, wie man diese Probleme in den Griff bekommen könnte.