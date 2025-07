Kuchl und Grödig waren die Transferkönige

Beinahe ruhig war der letzte Transfertag im Fußball-Unterhaus. Am gestrigen „Deadline Day“ schlug von den Salzburger Regionalliga West-Teams nur Bischofshofen noch einmal zu. Mahmadou Diop wechselte aus Senegals erster Liga in den Pongau, Toprak Galitekin kommt aus Favoriten. Wenn man sich in der Westliga umhört, wer einen guten Transfer-Sommer hinter sich hat, fällt Kuchl oft als Antwort. Dieser Ansicht ist auch Trainer Thomas Hofer: „Wir haben den Kader gut verstärkt und Abgänge gut kompensiert.“ Der 55-Jährige hat aber auch die Konkurrenz im Blick: „Die Liga hat sich extrem gut verstärkt. Besonders Wacker Innsbruck ist ein Team, das in einer eigenen Liga spielen wird.“