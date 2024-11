Kein Salzburg-Trainer war schlechter als Lijnders

Lustlos-Auftritte

„Tulpen-Pep“ darf sich daher über einen Rückhalt freuen, den Struber in dieser Form von höchster Stelle nie hatte. Ob ihn dieser rettet, muss dennoch infrage gestellt werden. Bei einer Pleite heute in Hartberg würden die Salzburger in die untere Hälfte der Tabelle rutschen. Zur Erinnerung: Die Bullen waren am Ende einer Saison noch nie schlechter als Zweiter. Unter Druck steht auch die Mannschaft. Nach zahlreichen Lustlos-Auftritten wird es Zeit, dass die Spieler ihr Herz in die Hand nehmen und sich auf dem Platz für den Verein zerreißen.