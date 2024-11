Häftling floh, Beamter „schwindelte“ zum Hergang

Aufgrund der Erkrankung keine Handschellen

Jeden Tag denke er an den 2. Februar: „Nach fast 20 Jahren im Dienst passiert mit so etwas“, seufzt er bedrückt. Seit 2005 ist der Mann Justizwachebeamter, mehrere Jahre als solcher bereits im Spital der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt tätig. „Der Oberarzt hat angeordnet, den Häftling nicht geschlossen, also ohne Handschellen, in die untersuchende Abteilung zu bringen. Aufgrund seiner Erkrankung bestand bei Sturz Lebensgefahr.“