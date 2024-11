Für die Winterkrone ist eine Premiere im Visier

Letzteres wurde bei der Admira in dieser Saison nahezu zur Regelmäßigkeit: Elf Siege in 14 Runden führten vorzeitig zum Herbstmeistertitel, jetzt will man sich natürlich auch zum Winterkönig krönen. Und zwar schon am Freitag mit einem Sieg in Horn, im Duell Letzter gegen Erster: „Logisch, dass wir der Favorit sind, aber wir nehmen diese Rolle auch gerne an“, sagt Silberberger, der an die Waldviertel-Arena beste Erinnerungen hat: Am letzten Spieltag der Saison 2018/19 fixierte er mit Wattens durch ein 3:1 in Horn den Aufstieg in die Bundesliga. „Ich fühle mich dort ziemlich wohl“, schmunzelt der Tiroler.