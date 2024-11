Benko: Behörden nehmen Boss-Chef unter die Lupe

Offenlegung von Insiderinformationen?

Kernstück der heiklen Causa ist eine Mail vom 26. März 2023, die Grieder von seiner privaten E-Mail-Adresse an den Tiroler Finanzjongleur verschickte. Neben einigen Folien, die Details zur Struktur enthielten, schrieb der Manager im Begleittext an den „lieben Rene“ unter anderem: „Wie erwähnt müssen wir schnell umsetzen, da ich am 12. Juni, am Investor Day, die erweiterte Strategie verkünden werde. D.h. statt 4 Mia 5 Mia Umsatz sowie 12% EBIT bis 2025. Dies wird den Aktienkurs extrem hochtreiben, denke ich. Passt dies? Lieber Gruss, Daniel.“