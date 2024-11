Benkos Geheimpläne mit dem Boss von Hugo Boss

Der Immobilienspekulant involviert sich intensiv in organisatorische Details. Gäste werden in der Villa Eden Gardone untergebracht. Sogar Ausgaben der „SIGNA Times“, einer Unternehmenspublikation der mittlerweile finanzmaroden Signa Holding, liegen in den Villen in auf. In zweisprachiger Form. Selbst die Abrechnung der Hochzeit läuft über Benkos Schreibtisch.