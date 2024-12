Sieben Tierschutz-Forderungen an die Politik

Hunde auf Menschen zu hetzen – und wenn es nur der sogenannte Schutzärmel ist, muss für Privatpersonen verboten werden. Die kleinsten Trainingsfehler können gravierende Auswirkungen auf das Verhalten des Hundes haben. Ausgenommen werden sollen Diensthunde wie jene der Polizei. Auch NEOS-Parteichefin Reisinger sah das bisher so und unterstützte damit diese Forderung der „Krone“.

SPÖ-Chef Babler hielt sich bedeckt, und verwies darauf, dass Minister Rauch die entsprechende Verordnung schuldig blieb. „Eine solche versprochene Verordnung in Bezug auf den Gebrauchshundesport würde die SPÖ unterstützen“, so Babler. Der zukünftige Tierschutzminister ist nun also am Zug.