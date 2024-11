Suche nach neuen ÖFB-Interimspräsidenten schwierig

Debattiert wird in einem Wiener Hotel nicht nur über den kurzfristigen Mitterdorfer-Nachfolger, sondern auch über eine Vorverlegung der für 18. Mai 2025 in Bregenz geplanten Bundeshauptversammlung samt Wahl des neuen ÖFB-Präsidenten. Dementsprechend könnte am Freitag auch schon der Vorsitzende des Wahlausschusses nominiert werden.