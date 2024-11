Ulbing: „Ich habe immer sehr viel Druck verspürt!“

Snowboard-Action im Reich der Mitte! Der gesamte Tross der Parallelboarder ist bereits vorige Woche nach China aufgebrochen. Dort beginnt am Samstag der Weltcup – völliges Neuland für die Athleten, die es seit über zehn Jahren gewohnt waren, Mitte Dezember in Carezza in die Saison zu starten. „Uns kommt das aber sogar gelegen“, meint der St. Urbaner Alex Payer. „Denn so sparen wir uns das übliche letzte Trainingslager in Schweden – wir sind extra früher angereist, um hier in Thaiwoo schon eine Woche zu trainieren.“ Was für die ÖSV-Asse freilich ein Vorteil ist. Denn die Schneeverhältnisse sind völlig anders als daheim. Dazu haben die Coaches Peter Kotnik und Jure Hafner vier Jahre lang das chinesische Team trainiert – und daher noch beste Kontakte zum Verband.