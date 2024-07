Kärntner Snowboard-Traumpaar im Hafen der Ehe

Sie haben sich getraut! Ziemlich genau ein Jahr nach dem Verlobungsantrag von Alex am Gaviapass in Italien gab‘s am Samstag, den 27. Juli 2024, nun die Hochzeit. Das Kärntner Snowboard-Traumpaar Sabine Schöffmann und Alex Payer gab sich in der „Alten Schule“ in Ferlach das Ja-Wort, feierte mit vielen Gästen aus dem Snowboard-Lager - darunter Olympiasieger Benjamin Karl oder Snowboward-Ass Daniela Ulbing.