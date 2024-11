Amerikaner versenken ihre Truthähne in Salzsee

Thanksgiving ist eine der bedeutendsten Feierlichkeiten in den USA: Nicht ungewöhnlich also, dass sich die Köchinnen und Köche bei der Zubereitung der traditionellen Truthähne übertreffen wollen. Nun geht es den Behörden aber zu weit: Zu viele Menschen versenken die Vögel nämlich vor dem Fest in einem Salzsee.