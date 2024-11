Thanksgiving: Joe Biden „begnadigt“ zwei Truthähne

Thanksgiving (englisch für „Danksagung“) ist ein sowohl in den USA als auch in Kanada gefeiertes Erntedankfest, dessen Form stark von der europäischen Tradition dieses Festes abweicht. In den Vereinigten Staaten ist der Thanksgiving Day ein staatlicher Feiertag, der am vierten Donnerstag im November gefeiert wird – und in Kanada am zweiten Donnerstag im Oktober.