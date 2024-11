Arge Beschimpfungen und Spucke auf der Autoscheibe

Familie S. ist sich keiner Schuld bewusst, denn ihre Autos stehen auf zwei öffentlichen Parkplätzen, die ihrer Wohnung in der Moritz-von-Schwind-Gasse in Kottingbrunn, Bezirk Baden, angehören. „Da denkt offenbar jemand, diese beiden Parkplätze sind sein Privatparkplatz“, vermutet S.: „Mein Mann hat in seinem Firmenbus sogar schon extra seine Telefonnummer an der Scheibe hinterlassen, damit sich derjenige melden kann und man das Problem aus der Welt räumen könne“, berichtet die Frau.