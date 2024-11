„Alle wollen uns beim Finale verlieren sehen“

„Weil der einzige Sinn des Turniers in Gmunden ist, uns zu stoppen – mit allen Mitteln!“ Womit er in erster Linie auf den neuen Modus anspielt – der Meister wird am Samstag nicht mehr in zwei, sondern nur noch in einem Durchgang ermittelt: „Öffnet dem Zufall Tür und Tor, bei unserem breiten Kader ein Nachteil, dazu fällt das Taktieren weg.“ Offiziell soll die Zeit fehlen, da erstmals auch die Damen (mit Samurai Wien) am selben Ort ihren Meister küren.