Neue Show: Komiker Elton lädt zum Promi-Spaß

Alexander Duszat, wie Elton im richtigen Leben heißt, leitet durch eine mit zahlreichen Prominenten besetzte Gameshow, die alle Stückerl für ein kurzweiliges Samstagabendprogramm spielen soll. „Sie hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben“, wird das Mastermind von RTL zitiert, „nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen. Und das Beste – ich muss da selbst nicht durch.“ Während Elton sich aus der Verantwortung stehlen kann, treten insgesamt zwölf Promis in extra für die Show generierten Spielen gegeneinander an. Von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfspiele bis hin zu atemberaubenden Sport-Bewerben sind der kreativen Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt.