Ein stürmischer Traum vom „Interimsmärchen“

Beflügelt vom 7:0-Kantersieg bei seinem Debüt gegen Klagenfurt geht Jürgen Säumel am Mittwoch in der Wörthersee Arena (live auf Canal +) gegen Girona, die große Sensation der abgelaufenen spanischen Meisterschaft, in sein zweites Spiel als Sturms Interimscoach. Klar wäre der erste Punktegewinn in der Champions League ein Top-Argument für einen Wechsel vom „Nothelfer“ zu einer „Permanentlösung“. Ein Weg, den schon einige spätere Weltklasse-Trainer gegangen sind.