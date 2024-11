Grazer Stadtkoalition hält dem Wahlbeben stand

Am Ergebnis der SPÖ wurde am deutlichsten, wie schwer die Bewohner unterm Uhrturm in ihrem Wahlverhalten zu fassen sind. Während die Roten landesweit Stimmen verloren, legte man in Graz um gleich 5,2 Prozentpunkte zu. SPÖ-Graz-Chefin Doris Kampus bleibt dennoch am Boden: „Dass wir in der Landeshauptstadt 10.000 Stimmen hinzugewonnen haben, stärkt mich natürlich, den Weg der Mitte auch weiterhin einzuschlagen“. Von einem Koalitionsbruch will Kampus nichts wissen: „Das wäre eine Fehlinterpretation des Wahlergebnisses.“