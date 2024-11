Graz tickt anders: ÖVP liegt vorn, KPÖ auf Platz 5

Wie knapp es zwischen den einzelnen drei Parteien in Graz teilweise herging, zeigt ein Blick in die Bezirksstatistik: So kamen SPÖ und ÖVP etwa in Graz-Liebenau auf je 21,3 Prozentpunkte. Noch näher herangezoomt: Der ÖVP gaben hier 1374 Bewohner ihre Stimme, der SPÖ 1379.