Bürger fürchtet um sein Baujuwel bei Straßenumbau

Hausbesitzer Alexander Persterer hat in Maria Enzersdorf Angst um sein spätgotisches Winzerhaus, dem ältesten Haus des Ortes im Bezirk Mödling. Das anstehende Straßenbauprojekt „Mariazellergasse“ könnte es nämlich massiv gefährden, ist er überzeugt. Denn dabei soll die Gasse in eine Begegnungszone umgestaltet werden. Seine Befürchtung: „Das Straßenprofil wird eingeebnet und die schützenden Gehsteigkanten würden wegfallen“. Und: „Dadurch, dass die Straße auch noch leicht aufgekippt wird, gelangt bei Regen mehr Wasser als bisher an das Mauerwerk unseres Hauses und die Durchfeuchtung nimmt zu“, so seine Befürchtungen. Seiner Berufung in der Gemeinderatssitzung im Oktober wurde stattgegeben. Umso verwunderter zeigt sich Persterer jetzt darüber, dass das Thema morgen erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht.