Weihnachtsgeschenk! Das Derby wird serviert

Die Auslosung für die fünfte Auflage des Benefiz-Events, bei dem 100 Prozent des Reinerlöses an Charity-Aktionen gespendet werden, lässt Fans bereits frohlocken: So wurden Titelverteidiger GAK, Sturm, die Bayern sowie die Admira in eine Gruppe gelost. Ein Grazer Derby, das im auch heuer wohl ausverkauften Sportpark samt 3000 Fans stets das stimmungstechnische Highlight ist, ist damit bereits in der Vorrunde garantiert! In der zweiten Gruppe stehen sich Team Kroatien, Team West sowie Rapid und Austria gegenüber – das nächste große Derby!