Fußball-Legenden zaubern wieder im Sportpark!

Am 27. Dezember steigt im Grazer Sportpark das Benefizturnier des Lions Club Graz mit Sturm, GAK und Co. Die Fans können den traditionellen Bandenzauber für den guten Zweck nicht mehr erwarten. „Das Turnier wird wohl bald ausverkauft sein, wir haben schon viele Anfragen wegen Tickets gehabt“, sagt Organisator Oliver Wieser. Der Kartenvorverkauf startet am 6. Oktober!