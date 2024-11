Rotes Kreuz baut kostenfrei Sozialbegleitung aus

„Erfolgsgeschichten bestärken uns“

Stellvertretend für die Kollegenschaft äußert sich das Team der Rotkreuz-Bezirksstelle Neusiedl am See: „Wir merken immer wieder, wie wichtig es ist, nicht nur schnelle Lösungen anzubieten, sondern auch langfristige Perspektiven aufzuzeigen.“ Ein besonderes Erlebnis sei die Begleitung einer alleinerziehenden Mutter mit Migrationshintergrund gewesen, die dank der Weiterbildungs- und Förderberatung eine Anstellung als Pflegehelferin in einem Krankenhaus gefunden hat. „Solche Erfolgsgeschichten bestärken uns in unserem Engagement.“